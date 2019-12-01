Entrega Alfonso Martínez calentadores solares a familias morelianas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 11:32:01

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- Con el objetivo de que las familias morelianas cuenten con servicios de calidad y reduzcan su gasto en el suministro de gas, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega de calentadores solares en Colinas del Sur.

Tras un alegre recibimiento por parte de los habitantes de esta colonia, el alcalde visitó los hogares de familias en las cuales los calentadores ya se encuentran instalados y funcionando para dar agua caliente a sus residentes.

Los calentadores representan un gran ahorro para las familias, ya que reducen de manera muy importante el gasto que hacen en gas y que antes mermaba sus ingresos, destacó Martínez Alcázar.

Con una inversión cercana a los 5 millones de pesos, cientos de familias de las colonias 20 de noviembre, Isaac Arriaga, Lomas del Durazno, Margarita Maza de Juárez, Lomas del Pedregal, Lucio Cabañas y Primo Tapia, por mencionar algunas, ya reciben agua caliente.

“Gracias al presidente Alfonso por ese gran apoyo que nos ha brindado, va a ser un beneficio para uno y más que nada un ahorro de gas”, compartió el señor Mario Corral Páramo, beneficiario de Colinas del Sur.

“Quiero darle las gracias por este apoyo, vamos a tener un ahorro de gas grandísimo porque cada mes era pagar gas y más gas”, añadió la señora Araceli Villatirado, beneficiaria del calentador en el mismo hogar que el señor Mario.

Mientras que el padre de familia Rigoberto Téllez, beneficiario de un calentador en otro hogar, comentó: “Estoy muy agradecido con el presidente Alfonso que traiga estos apoyos en beneficio de la comunidad, ya mis hijos van a estar bien contentos sin esperar que se caliente el agua con el gas”.