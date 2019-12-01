Entrega Adrián de la Garza a la policía de Monterrey nuevas patrullas y moderniza unidades con torretas inteligentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 22:48:47
Monterrey, Nuevo León, a 3 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de fortalecer la vigilancia en Monterrey, el edil Adrián de la Garza, realizó la entrega de 15 nuevas patrullas tipo SUV a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, modernizó 50 unidades con torretas inteligentes, las cuales tienen 6 cámaras fijas cada una y están conectas al C4, mismas que son capaces de realizar detecciones faciales y lectura de placas.

De acuerdo a declaraciones del alcalde, este tipo de tecnología es única en el país, lo que permitirá reforzar la estrategia de seguridad municipal y podrán estar vigilando en tiempo real.

También detalló, que se hizo una inversión de 44 millones de pesos para adquisición de estos equipos, que buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, la Academia de Policía capacita a 300 cadetes, asegurando el crecimiento de la corporación.

 

Noventa Grados
