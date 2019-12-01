Atrae la FGR el caso de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 19:16:17
Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, tras la explosión de un vehículo ocurrida el sábado en Coahuayana, y desplegó un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades de Michoacán.

Al lugar arribaron 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 agentes de la Policía Federal Ministerial, todos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal. El equipo especializado realiza análisis en áreas como criminalística, fotografía, medicina y genética forense, así como en telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, incendios, explosivos, química y balística.

Las autoridades dieron a conocer que el incidente dejó el saldo de cinco personas fallecidas y 12 más lesionadas.

La indagatoria la llevará la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que a su vez trabajará de manera coordinada con las dependencias del Gabinete de Seguridad: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

