En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a vendedor de nieves en la colonia Miguel Regalado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 17:58:52

Zamora, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre que se dedicaba a vender helados, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Miguel Regalado del municipio de Zamora.

Al respecto se informó que Jesús N., alias “El Chuchín”, ofertaba su mercancía en su motociclo en la calle Miguel Regalado de la referida colonia.

En un momento determinado fue interceptado por desconocidos, quienes lo balearon para después huir, consecuencia de lo cual perdió la vida.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo del hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley