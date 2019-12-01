Ya son 3 los militares muertos a tiros por su propio compañero, en cuartel de Aguililla, Michoacán; agresor fue capturado oculto en un cerro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 18:58:51

Aguililla, Mich., a 7 de diciembre de 2025.— La tragedia ocurrida en el cuartel de la Guardia Nacional en Tepalcuatitla, municipio de Aguililla, escaló de manera dolorosa este domingo, al confirmarse que la cifra de militares fallecidos aumentó a tres, mientras un cuarto elemento continúa luchando por su vida tras recibir impactos de arma de fuego.

El estallido de violencia se desató el sábado cuando, según los primeros informes, un integrante de la corporación abrió fuego sin explicación alguna contra cinco de sus propios compañeros, sembrando el caos y dejando un rastro mortal dentro de las instalaciones que deberían ser símbolo de seguridad.

En el sitio quedaron tendidos dos militares, mientras que otros tres fueron trasladados de emergencia a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán. Sin embargo, uno de ellos no resistió la gravedad de las heridas y murió durante las primeras horas del sábado, elevando el conteo de víctimas a tres elementos caídos tras el brutal ataque interno.

El responsable de la masacre —cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente— trató de escapar, desatando un amplio despliegue táctico, con patrullajes por tierra y sobrevuelos militares que mantuvieron en alerta a comunidades enteras. La captura se concretó este domingo por la mañana en un cerro, en medio de un operativo.

El presunto agresor ya se encuentra bajo investigación y se espera que en las próximas horas se esclarezcan —o al menos se intente entender— las razones que lo llevaron a disparar contra sus compañeros.

Mientras familiares exigen respuestas y un país entero observa atónito, las investigaciones avanzan a contrarreloj para intentar descifrar qué detonó la tragedia que hoy enluta al Ejército Mexicano.