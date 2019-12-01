Aprehenden a sujeto que habría abusado de su compañera de trabajo en Jacona, Michoacán 

Aprehenden a sujeto que habría abusado de su compañera de trabajo en Jacona, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 17:48:26
Zamora, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Marco Tulio “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación, cometido en agravio de su compañera de trabajo, en el municipio de Jacona, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 21 de diciembre de 2021, alrededor de las 23:00 horas el detenido— quien trabajaba con la víctima, llegó al domicilio de ella para alojarse.

Después de que cada uno se retiró a su respectiva habitación, Marco Tulio “N”, ingresó a la habitación de la mujer y la atacó sexualmente. 

Estos actos fueron del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora que inició las actuaciones que permitieron establecer la identidad y posible relación de Marco Tulio “N”, quien fue detenido con base en una orden de aprehensión, obsequiada por un Juez de Control.

