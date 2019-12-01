Enfrentamiento deja cinco civiles armados abatidos en Nuevo León; rescatan a persona privada de la libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 14:13:14

Los Ramones, Nuevo León, 7 de diciembre del 2025.- Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados dejó como saldo cinco presuntos integrantes de un grupo criminal abatidos y una persona rescatada, quien se encontraba privada de la libertad, en el municipio de Los Ramones, Nuevo León.

De acuerdo con fuentes policiacas, los hechos ocurrieron durante recorridos del Operativo Muralla, cuando una célula criminal emboscó a elementos de Fuerza Civil, quienes fueron agredidos con armas de fuego.

Los oficiales repelieron el ataque, lo que derivó en la muerte de cinco agresores y el aseguramiento de una camioneta, cinco armas largas, cartuchos útiles, cargadores y diverso equipo táctico.

Durante la acción, las autoridades lograron rescatar a una víctima de secuestro, de la que se desconocen mayores detalles.