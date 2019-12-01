Entre nostalgias y guitarras, Torres Piña vuelve a Paracho, su tierra natal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:31:52

Paracho, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Entre recuerdos de juventud, aulas que marcaron su formación y el sonido de las guitarras que distinguen a Paracho en México y el mundo, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, regresó a su tierra natal para refrendar su compromiso con el desarrollo cultural y social de la región.

Durante su visita, el aspirante sostuvo un encuentro con una de sus maestras de secundaria, con quien recordó distintas etapas de su paso por las aulas, las enseñanzas recibidas y los valores que acompañaron su formación.

El diálogo estuvo marcado por la nostalgia, pero también por el reconocimiento a las y los docentes que, desde las comunidades, contribuyen a formar generaciones enteras.

Más tarde, visitó la escuela secundaria en la que estudió, donde fue recibido por el actual director del plantel.

Desde la radio escolar dirigió un mensaje a las alumnas y los alumnos, a quienes llamó a valorar sus raíces, aprovechar cada oportunidad de aprendizaje y mantener vivo el orgullo de pertenecer a un municipio con una profunda historia cultural.

El morenista señaló que regresar a su escuela representa recordar de dónde viene, pero también asumir la responsabilidad de trabajar para que las nuevas generaciones tengan mejores condiciones para estudiar, desarrollarse y construir su propio futuro sin tener que abandonar a sus familias y su lugar de origen.

La jornada concluyó con la visita a talleres de lauderos de la región, donde dialogó con artesanos sobre los retos que enfrenta esta actividad.

Torres Piña destacó que Paracho ya cuenta con reconocimiento internacional por la calidad de sus guitarras, pero sostuvo que es necesario fortalecer su promoción dentro de Michoacán, respaldar a las nuevas generaciones de lauderos y devolverle al arte de la región el lugar central que merece en la vida cultural y económica del estado.