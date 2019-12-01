Entre fresas y sillas, Torres Piña recorre Maravatío para escuchar y reconocer su fuerza productiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 18:09:41

Maravatío, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Como parte de su recorrido por los municipios del estado, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, visitó el municipio de Maravatío para dialogar con sectores productivos, comerciales y artesanales y conocer sus principales necesidades.

Durante la jornada recorrió el Mercado Municipal y distintos negocios de la zona, donde entregó el periódico informativo, saludó a comerciantes y conversó con familias que trabajan día a día para mantener vivos sus establecimientos de larga tradición.

El aspirante destacó que recorrer los mercados permite escuchar, sin intermediarios, a quienes conocen de primera mano la realidad económica y social de cada municipio.

También visitó el café “El Buen Gusto”, uno de los negocios tradicionales de Maravatío, donde platicó con su propietaria sobre la historia del establecimiento, los cambios que ha vivido el comercio local y la importancia de preservar los sabores y negocios que forman parte de la identidad del municipio.

Más tarde, Torres Piña acudió a los campos de fresa para conocer el proceso de producción de uno de los cultivos más representativos de la región.

Ahí dialogó con productores y trabajadores sobre la generación de empleos, la comercialización, el costo de los insumos, las plagas y los retos que enfrenta el campo para mantener su competitividad en los mercados nacional e internacional.

La gira continuó en un taller artesanal, donde familias de San Miguel Curahuango mostraron el proceso completo de elaboración de sillas de madera, una actividad que han conservado durante varias generaciones; ahí, los artesanos expusieron las dificultades provocadas por la intermediación y la necesidad de lograr mejores condiciones para comercializar directamente su trabajo.

El morenista señaló que recorrer Michoacán significa conocer a profundidad las problemáticas de la gente directamente en sus territorios, pero también reconocer y valorar lo que cada municipio aporta al desarrollo del estado.

“Maravatío aporta producción agrícola, comercio, tradición y trabajo artesanal. La política debe escuchar esas necesidades, pero también reconocer la enorme fuerza que existe en su gente”, concluyó.