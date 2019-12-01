Enrique Correa destaca organización del partido México vs Islandia en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 14:33:38

Querétaro, Querétaro, a 27 de febrero 2026.- Querétaro volvió a demostrarle al país que es una tierra de paz, convivencia y respeto, al desarrollarse con orden y tranquilidad el partido entre la Selección Nacional de México y la Selección de Islandia en el Estadio Corregidora, afirmó Enrique Correa Sada, diputado local.

Destacó que miles de familias y visitantes convivieron en armonía durante un evento masivo, reflejando el clima de seguridad que distingue al estado, incluso en un contexto nacional marcado por hechos violentos derivados del narcotráfico.

Subrayó que lo ocurrido no es casualidad, sino resultado del trabajo constante y coordinado de las autoridades, que han hecho de Querétaro un referente de orden, estabilidad y confianza ciudadana.

Reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri, a quien atribuyó una visión firme de gobierno enfocada en proteger a las familias, mantener la estabilidad y consolidar el crecimiento del estado.

Advirtió que el rumbo político impulsado por Morena representa un riesgo para la tranquilidad del país, señalando que la improvisación, la división y la confrontación han generado incertidumbre en distintas regiones, lo que ha llevado a muchas familias a buscar en Querétaro un lugar seguro para vivir y prosperar.

“Querétaro es refugio, es oportunidad y es hogar. Aquí la paz no se promete: se construye todos los días”.

El legislador afirmó que el estado seguirá defendiendo lo que ha logrado y trabajando por un futuro con seguridad, estabilidad y oportunidades para todas las familias. “No vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir construyendo un Querétaro más justo para todas y todos.”