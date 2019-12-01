Energía eléctrica e internet no deben ser tratados como negocio: Bedolla

Energía eléctrica e internet no deben ser tratados como negocio: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:28:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de enero del 2026.- Luz e internet no deben ser tratados como especulación o negocio, aseveró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la firma del convenio “Energía que transforma”, parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Sin luz no hay posibilidad de desarrollo, pero sin internet la brecha se hace del tamaño de una autopista, mencionó el mandatario estatal al señalar que la brecha digital es un gran reto en el mundo, pues se busca que la población acceda a internet para el desarrollo de las naciones, debido a que es el acceso a la información y comunicación, grandes valores del mundo moderno, dijo.

“Vamos a ser el primer estado en el país, gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que va a tener internet en cada móvil, celular, aparato de cada joven de prepa y universidad”.

Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán será el primer estado en acabar con la brecha digital pues el Gobiernos de México brindará a través de la CFE chips de telefonía para todos los alumnos de educación media superior y superior, lo que representa 237 mil chips que darán internet a cada alumno de preparatorias, bachilleratos, universidades e institutos tecnológicos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Corte de circulación ocasionó aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro; hay 4 personas lesionadas
Camioneta sale del camino y vuelca tras descortesía vial en la carretera a Bernal, del municipio de El Marqués
En Zamora, Michoacán: Aseguran a un hombre, un vehículo y tres armas de fuego
Disminuyen durante el 2025 los delitos patrimoniales en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Extraditan de Colombia a Francisco Martín “N”, presunto responsable de secuestro cometido en Ziracuaretiro, Michoacán
Grecia Quiroz lamenta traición a Carlos Manzo; espera que su seguridad esté garantizada
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Comentarios