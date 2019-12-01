Energía eléctrica e internet no deben ser tratados como negocio: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 14 de enero del 2026.- Luz e internet no deben ser tratados como especulación o negocio, aseveró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la firma del convenio “Energía que transforma”, parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Sin luz no hay posibilidad de desarrollo, pero sin internet la brecha se hace del tamaño de una autopista, mencionó el mandatario estatal al señalar que la brecha digital es un gran reto en el mundo, pues se busca que la población acceda a internet para el desarrollo de las naciones, debido a que es el acceso a la información y comunicación, grandes valores del mundo moderno, dijo.

“Vamos a ser el primer estado en el país, gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que va a tener internet en cada móvil, celular, aparato de cada joven de prepa y universidad”.

Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán será el primer estado en acabar con la brecha digital pues el Gobiernos de México brindará a través de la CFE chips de telefonía para todos los alumnos de educación media superior y superior, lo que representa 237 mil chips que darán internet a cada alumno de preparatorias, bachilleratos, universidades e institutos tecnológicos.