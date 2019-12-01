Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 12:50:14

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán Vélez se consolida como el perfil ganador de las encuestas rumbo a la definición de Morena en Morelia, al encabezar distintas mediciones de opinión pública que lo colocan al frente de las preferencias ciudadanas.

Los resultados de Hemotecnia MX, Mendoza Blanco y Asociados (MEBA) y De las Heras Demotecnia coinciden en ubicar a Barragán entre los perfiles con mayor respaldo para encabezar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En la medición de Hemotecnia MX, Barragán alcanza 33.4 por ciento de las preferencias para representar a la coalición Morena-Verde, con una ventaja de 13.5 puntos porcentuales.

Por su parte, MEBA lo ubica con 21.3 por ciento ante la pregunta sobre quién se prefiere como candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal de Morelia. En este ejercicio, Barragán aparece como el aspirante con mayor preferencia entre los nombres evaluados.

En el estudio de De las Heras Demotecnia, el legislador obtiene 22 por ciento al preguntar quién tiene mayores posibilidades de que Morena gane la próxima elección municipal.

Las mediciones también reflejan su nivel de conocimiento y opinión ciudadana. De acuerdo con De las Heras Demotecnia, Barragán registra 47.6 por ciento de conocimiento y un saldo de opinión favorable de 15.4 puntos.

Con estos resultados, Barragán llega a la etapa de definición interna con un posicionamiento destacado, en un proceso en el que las encuestas representan uno de los elementos de referencia para valorar el posicionamiento de los perfiles.