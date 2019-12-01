Encuestas colocan a Carlos Torres Piña como “caballo negro” de Morena rumbo a la elección en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- En la ruta de Morena hacia la contienda por la gubernatura de Michoacán, Carlos Torres Piña apareció por primera vez en el primer lugar de varias encuestas y conforme van pasando las semanas se levanta como el “caballo negro” del proceso al colocarse como el candidato de Morena que más está creciendo en Michoacán gracias a su callado pero eficiente trabajo como fiscal general de Michoacán.

Respecto de la preferencia partidista, en estos momentos el fiscal es el personaje que más ha venido creciendo mes con mes y eso incluso se conoce en varios círculos de Morena tanto a nivel federal como estatal.

Carlos Torres Piña tiene 46 años y es de los políticos más jóvenes en la contienda. Diversos medios lo han reconocido como un líder que está transformando la fiscalía desde que fue electo de forma unánime por los legisladores locales.

Una prueba del crecimiento en números de Torres Piña se dio la semana pasada cuando el Gobierno Federal realizo una encuesta para conocer quién es el personaje más reconocido por su trayectoria políticas en la población de Michoacán y el ganador fue el ex secretario de gobierno.

Estos datos reafirman que Carlos Torres Piña comienza a perfilarse como una carta seria dentro del abanico morenista, con un reconocimiento y competitividad que ahora figuran desde meses atrás y eso preocupa no solo a los militantes, sino hasta a la oposición. Su irrupción en la medición abre un nuevo capítulo en la disputa interna del partido guinda rumbo a 2027.

Para muchos la experiencia y trayectoria de Torres Piña lo colocan sin dudas como el Caballo Negro de Morena en la próxima elección para mantener la gubernatura de Michoacán.