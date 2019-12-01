Encuentros La 4T Escucha, espacios de reflexión y construcción colectiva para fortalecer a Michoacán: Fabiola Alanís

Encuentros La 4T Escucha, espacios de reflexión y construcción colectiva para fortalecer a Michoacán: Fabiola Alanís
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 17:13:44
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Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís reconoció el inicio de los foros de escucha encabezados por Carlos Torres Piña y destacó la importancia de abrir espacios para evaluar los avances de la Cuarta Transformación, identificar los pendientes y fortalecer la organización de Morena en Michoacán.

“Felicito ampliamente al compañero Carlos Torres Piña por impulsar estos encuentros, necesitamos espacios donde podamos reconocer lo que hemos avanzado, hablar con franqueza de lo que nos hace falta y construir, entre todas y todos, una ruta común”, expresó.

Fabiola Alanís señaló que estos ejercicios deben fortalecer la reflexión colectiva y el orgullo de pertenecer a un movimiento que impulsa un modelo humanista de transformación del país.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener la unidad, el diálogo y el trabajo territorial de Morena en Michoacán, y expresó su confianza en que estos encuentros contribuirán a consolidar la organización del movimiento rumbo a 2027.
“Felicidades, coordinador, y a todas y todos quienes forman parte de este encuentro. La reflexión, la escucha y la unidad son fundamentales para seguir construyendo en favor del pueblo de Michoacán”, concluyó.

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