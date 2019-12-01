Encabeza Yankel Benítez jornada ciudadana de limpieza en Lomas del Valle

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 13:30:49
Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Con entusiasmo y participación activa de vecinas y vecinos, se llevó a cabo este fin de semana la jornada ciudadana de limpieza en el parque deportivo de la colonia Lomas del Valle, al poniente de la ciudad, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

Como parte del programa permanente de mantenimiento y embellecimiento que impulsa el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, se realizaron acciones de limpieza, poda, desbroce, barrido manual y retiro de residuos sólidos en este importante espacio de recreación y convivencia familiar.

Yankel Benítez Silva destacó que estas jornadas reflejan el compromiso del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar por mantener a Morelia bella, limpia y ordenada, mediante el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno.

“El orden y la limpieza comienzan en nuestras colonias, y cuando las y los vecinos participan, avanzamos juntos hacia una ciudad más digna para todos”, enfatizó Yankel Benítez.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda así su vocación de cercanía y colaboración con la población, fortaleciendo los lazos comunitarios y el cuidado de los espacios públicos que son patrimonio de todas y todos los morelianos, para hacer de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.

