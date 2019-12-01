Encabeza Yankel Benítez jornada ciudadana de limpieza en La Aldea

Morelia, Michoacán; a 17 de enero de 2026.– El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó este sábado una jornada ciudadana de limpieza en la colonia La Aldea, como parte del trabajo permanente que impulsa el Gobierno de Morelia para atender de manera integral las distintas zonas de la ciudad, en coordinación directa con la ciudadanía.

Durante la jornada, y con la participación activa de vecinas y vecinos, así como de brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos, se realizaron labores de limpieza en el acceso principal a la colonia, fortaleciendo el cuidado del entorno y la mejora de los espacios comunes.

Al destacar la importancia de estas acciones, el Secretario del Ayuntamiento subrayó el respaldo del alcalde a este tipo de esfuerzos comunitarios.

“Estas jornadas reflejan el interés y la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de trabajar de manera cercana con la gente, escuchando y atendiendo las necesidades de las colonias para mejorar la calidad de vida de las familias morelianas”, expresó Yankel Benítez Silva.

Asimismo, personal de las direcciones de Parques y Jardines, Residuos Sólidos y Alumbrado Público, llevó a cabo trabajos de chaponeo y poda de maleza en camellones y banquetas, retiro de basura y material recolectado, además de una revisión de luminarias, lo que permitió mejorar el aspecto urbano y las condiciones de seguridad en la vialidad y los accesos peatonales.

Estas jornadas forman parte de un programa permanente de atención a colonias, mediante el cual el Ayuntamiento de Morelia trabaja mano a mano con la ciudadanía por el cuidado, mantenimiento y embellecimiento de la ciudad, generando espacios públicos más limpios, seguros y dignos para todas y todos.