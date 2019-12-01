Autoridades michoacanas rescatan más de 80 animales por casos de presunto maltrato en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 12:19:54

Morelia, Michoacán, a 17 de enero 2026.- Durante 2025 se realizaron diversas acciones relacionadas con la atención de denuncias por presunto maltrato animal en el municipio de Morelia y sus tenencias. Como resultado, fueron asegurados 83 animales, entre ellos 75 perros y 8 gatos, según información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Los aseguramientos ocurrieron a través de distintos procedimientos, entre ellos operativos, diligencias ministeriales y entregas voluntarias. El caso con mayor número de animales se registró en la colonia Galeana, donde particulares entregaron de manera voluntaria 60 perros y 8 gatos.

En la colonia Nueva Esperanza, una diligencia de cateo derivó en el aseguramiento de 10 perros. Otros casos se documentaron en la colonia El Trébol, con dos caninos; en el fraccionamiento Villas del Pedregal, con un canino; y en la colonia Arco San Antonio, donde se aseguraron dos perros más. Todas estas intervenciones se relacionaron con investigaciones por posibles actos de maltrato.

De manera adicional, en coordinación con autoridades federales ambientales, se aseguró un ejemplar de fauna silvestre, un tigre, en la tenencia de Santiago Undameo. El caso quedó bajo seguimiento de las instancias correspondientes.

Las acciones formaron parte de los trabajos de investigación y atención de denuncias vinculadas con la protección animal y la fauna silvestre en el estado.