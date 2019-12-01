Encabeza Reik el Festival SEJUVE Querétaro 2025

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- En el marco del Mes de la Salud Mental, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, anunció el “Festival SEJUVE 2025, por la salud mental”, que busca visibilizar la importancia del cuidado emocional y psicológico entre las y los jóvenes. El evento se realizará el jueves 30 de octubre de 2025, a partir de las 14:30 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, con la expectativa de reunir a más de cuatro mil jóvenes de todo el estado.

La titular de la SEJUVE señaló que el evento va a cerrar con un concierto a cargo de Reik, una de las agrupaciones mexicanas más escuchadas a nivel mundial; en una presentación donde el trío va a interpretar sus grandes éxitos como «Yo quisiera», «Noviembre sin ti» y «Qué vida la mía», entre otros.

Como parte del programa, se van a ofrecer conferencias impartidas por figuras reconocidas, quienes van a compartir sus historias de vida, superación personal y salud mental, actividades complementadas por diversas actividades artísticas para fomentar la expresión y el bienestar emocional.

Agregó que la dinámica para obtener los accesos gratuitos y el programa completo del Festival se puede conocer en las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Juventud: Facebook: Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro y Twitter, Instagram y TikTok: @SejuveQro.