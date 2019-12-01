Encabeza Julio César Conejo Alejos acto cívico en El Desmonte y refrenda compromiso con la educación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 17:41:58

Villa Morelos, Michoacán, a 15 de abril del 2026.– El presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, expresó que la educación es una prioridad para su administración, al encabezar el acto cívico en la localidad de El Desmonte, donde convivió con niñas, niños, docentes y padres de familia.

Durante su visita, el alcalde destacó que es un gusto y un honor acompañar a la comunidad estudiantil en este tipo de actividades que fortalecen los valores cívicos, además de permitir un acercamiento directo con las familias. En este encuentro, maestras, madres y padres de familia plantearon diversas solicitudes relacionadas con mejoras para la escuela, así como apoyo para las celebraciones del próximo 30 de abril y la clausura del ciclo escolar.

Ante ello, Julio César Conejo Alejos asumió el compromiso de atender dichas peticiones, reiterando que su gobierno trabaja de manera cercana y responsable para dar respuesta a las necesidades del sector educativo.

El edil subrayó que, de manera constante, su administración impulsa programas y acciones en favor de la educación, entre los que destacan la entrega de becas de aprovechamiento, el respaldo en transporte escolar y la atención a las necesidades de las instituciones educativas del municipio.

Asimismo, señaló que se promueven iniciativas orientadas al desarrollo integral de la niñez, convencido de que invertir en educación es apostar por un mejor futuro para Morelos.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que su gobierno es un gobierno con causa y en movimiento, comprometido con la niñez y con el fortalecimiento de la educación en todo el municipio.