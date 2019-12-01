Encabeza Alfonso Martínez siembra de 100 mil ejemplares de tilapia en zona rural

Encabeza Alfonso Martínez siembra de 100 mil ejemplares de tilapia en zona rural
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 18:00:59
Morelia, Michoacán; 07 de agosto de 2025.- En apoyo a la producción acuícola de la zona rural de Morelia, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la siembra de 100 mil ejemplares de tilapia, cuyo beneficio directo impactará positivamente en la soberanía alimentaria y economía de cerca de 6 mil habitantes.

Acompañado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García, el productor piscícola de Tzintzimacato El Grande, Higinio González Balderas, así como autoridades estatales y habitantes de diversas localidades de Morelia, el alcalde destacó la coordinación entre las diferentes instancias de Gobierno, ya que de esta forma los resultados se multiplican.

Alfonso Martínez comentó que la liberación de alevines apoyará de manera directa a más de mil 400 familias de localidades de Chiquimitío, Teremendo de Los Reyes, Cuto de la Esperanza, San Miguel del Monte y Atécuaro.

Cabe destacar que en este Primer Año de Gobierno, el Presidente de Morelia ha consolidado un ritmo de trabajo constante a favor de la zona rural, a través de obras y acciones que proyectan un rosto distinto en las tenencias y comunidades.

Esta visión por Morelia del alcalde Alfonso Martínez, ha permitido que el área rural cuente con mejor conectividad y más incentivos a la producción del campo, lo que se traduce en un Morelia en franco desarrollo.

