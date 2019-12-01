Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 10:45:33

Morelia, Michoacán; 28 d noviembre de 2026.- Derivado de la tormenta y las fuertes rachas de viento que se registraron la mañana de este sábado, el Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar convocó a una mesa de seguridad y emergencia para revisar y atender los reportes ciudadanos y restablecer el orden en zonas prioritarias.

Reunidos en las instalaciones del C4, se detalló que al corte de las 7:00 horas, la información disponible refiere inundaciones y encharcamientos en el Periférico Sur, Poliducto, Manantiales, Periférico Paseo de la Rep. a la altura de la Col Fidel Velázquez, Av. Madero pte-Tiníjaro, Av. Madero pte-Villas del Pedregal, Av. Camelinas y en las Instalaciones de la Fiscalía

También se reportan 13 árboles caídos en el Panteón Municipal, Av. Solidaridad, Tenencia Morelos, carretera a Cointzio, División del Norte, así como un espectacular en la avenida Juan Pablo Segundo.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Policía Morelia, Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Bien Común y Politica Social y OOAPAS, se encuentran desplegados en la ciudad para brindar atención a estas y cualquier eventualidad que se presente.