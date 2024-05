En Zitácuaro no hay duda, triunfaremos con el mejor proyecto para el desarrollo: Gloria Tapia

Zitácuaro, Michoacán, a 17 de mayo de 2024.- En Zitácuaro no hay duda, triunfaremos con el mejor proyecto para el desarrollo de la región, porque fue construido con la voluntad y el ánimo de todas y todos, recalcó Gloria Tapia Reyes, candidata a diputada local por el Distrito de Zitácuaro del PRI, PAN y PRD.

Con una enorme respuesta a favor registrada durante esta campaña, con la confianza de la población depositada en ella porque sí cumple, Gloria Tapia destacó que el proyecto que encabeza es de suma y no de resta, poorque se ha ido consolidando con la experiencia de mujeres y hombres que han venido aportando desde sus respectivos ámbitos su conocimiento y propuestas.

“Estas semanas en las que hemos vuelto a recorrer cada rincón de este distrito, han servido para asumir de cara a las y los ciudadanos, el compromiso de una labor conjunta, en donde se retome el espíritu de la representación popular que tendré y que es llevar la voz, su mirada y aspiraciones al espíritu de las leyes en nuestro estado, para con ello dar respuesta a los grandes retos y necesidades que existen”.

Gloria Tapia destacó que en el proyecto que me honra encabezar no ven el futuro de Michoacán con resignación ni están dispuestas y dispuestos a renunciar a su responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el estado y el país, porque recordó, ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable.

“Como ya lo he hecho, como diputada local no sólo impulsaré reformas legislativas para concretar este cambio que requiere nuestro estado, también tengo la convicción y he asumido el compromiso de ser una activa impulsora para la asignación de mayores recursos para los municipios que integran este Distrito”.

Convencida de la importancia para que Michoacán y México retomen camino, Gloria Tapia invitó a las y los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo dos de junio, para manifestar en votos lo que su voz y conciencia ya ha dictaminado, votando por PRI, PAN y PRD, para dar certeza al desarrollo del estado y devolver corresponder en acciones a la grandeza y generosidad de esta querida tierra.