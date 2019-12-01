En Ziracuaretiro hay un gran compromiso con las causas de la gente: Reyes Galindo

Ziracuaretiro, Mich., 13 de agosto de 2025.- "Los logros y avances obtenidos en el municipio de Ziracuaretiro son gracias al gran compromiso que hay por parte quienes están al frente del gobierno local y que han apostado por el trabajo enfocado a las causas sociales ", dijo el diputado local por el Distrito 22, Reyes Galindo Pedraza.

Quien acompañó al alcalde de Ziracuaretiro, Alberto Orobio Arriaga, a su Primer Informe de Gobierno, en el que se destacó la labor conjunta entre autoridades y ciudadanos, ingredientes con los que se han logrado avances en la construcción de un mejor municipio.

"El apoyo de los entes gubernamentales y la confianza de la población en estos, son piezas clave para generar una sinergia a favor de la sociedad. Los gobiernos deben estar enfocados cien por ciento en las necesidades de su gente para obtener el desarrollo deseado", señaló Reyes Galindo.

Por último, el diputado local del PT reiteró que seguirá trabajando de la mano con todos y cada uno de los gobiernos municipales del Distrito 22, con compromiso, transparencia y amor por esta tierra, "porque Ziracuaretiro y toda nuestra región merece lo mejor de nosotros como representantes del pueblo", concluyó.