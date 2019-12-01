En Ziracuaretiro hay un gran compromiso con las causas de la gente: Reyes Galindo

En Ziracuaretiro hay un gran compromiso con las causas de la gente: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 09:59:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ziracuaretiro, Mich., 13 de agosto de 2025.- "Los logros y avances obtenidos en el municipio de Ziracuaretiro son gracias al gran compromiso que hay por parte quienes están al frente del gobierno local y que han apostado por el trabajo enfocado a las causas sociales ", dijo el diputado local por el Distrito 22, Reyes Galindo Pedraza.

Quien acompañó al alcalde de Ziracuaretiro, Alberto Orobio Arriaga, a su Primer Informe de Gobierno, en el que se destacó la labor conjunta entre autoridades y ciudadanos, ingredientes con los que se han logrado avances en la construcción de un mejor municipio. 

"El apoyo de los entes gubernamentales y la confianza de la población en estos, son piezas clave para generar una sinergia a favor de la sociedad. Los gobiernos deben estar enfocados cien por ciento en las necesidades de su gente para obtener el desarrollo deseado", señaló Reyes Galindo. 

Por último,  el diputado local del PT reiteró que seguirá trabajando de la mano con todos y cada uno de los gobiernos municipales del Distrito 22, con compromiso, transparencia y amor por esta tierra, "porque Ziracuaretiro y toda nuestra región merece lo mejor de nosotros como representantes del pueblo", concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lanzan bombas Molotov contra GYM en Uruapan, Michoacán
Acribillan a un individuo a las afueras de su domicilio en Uruapan, Michoacán
Michoacán: Amanece Uruapan con homicidio a balazos en el fraccionamiento Las Lomas
Iba a bordo de su motocicleta cuando lo privaron de la vida: entre 15 y 20 años el joven acribillado en Zamora
Más información de la categoria
Quién es quién en el vuelo sin retorno a EEUU:  Los 26 líderes del crimen mexicano entregados a Trump
Sanciona EEUU a 4 personas y 13 empresas afiliadas a Jalisco por fraude en tiempos compartidos
Revelan video del desplome de elevador en plaza Mítikah de la Ciudad de México
Departamento de Defensa de EEUU descarta envío de militares a México
Comentarios