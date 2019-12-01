En Zamora, Michoacán: Promueve el CJIM el acceso a la justicia y la prevención de la violencia contra adolescentes y mujeres

Zamora, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la prevención de la violencia y promover el acceso a la justicia para adolescentes y mujeres, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, participó en una jornada informativa convocada por la Secretaría del Bienestar.

Sobre el particular se informó que durante la actividad, dirigida a jóvenes del municipio, se difundieron los servicios gratuitos que ofrece el CJIM a las mujeres y adolescentes de Zamora y la región, con el propósito de acercar la atención integral que brinda la institución en materia jurídica, psicológica y de acompañamiento.

En el encuentro, la titular del CJIM Zamora, Maribel Alejandra Lara Vega, impartió la charla “Banderas rojas desde el noviazgo”, en la que destacó la importancia de identificar señales tempranas de violencia dentro de una relación de pareja.

Durante su intervención explicó que entre las principales señales de alerta se encuentran el control excesivo sobre las actividades o relaciones con otras personas, los celos constantes, la manipulación emocional, el desprecio o las burlas que afectan la autoestima, así como la falta de respeto al ignorar los límites y necesidades de la pareja.

A la jornada asistieron 190 jóvenes, quienes participaron activamente en el diálogo y reflexionaron sobre la importancia de reconocer estas conductas para prevenir situaciones de violencia.