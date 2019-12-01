En Uruapan y Morelia, operativos de motocicletas son preventivos y no recaudatorios

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que el operativo “Conduce con Legalidad”, realizado en Morelia y Uruapan, no tienen fines recaudatorios, ya que los agentes de la Guardia Civil no aplican multas económicas.

Como resultado de estas acciones, se han retirado de circulación 222 motocicletas, de las cuales 142 corresponden a Morelia y 80 a Uruapan, por incumplimientos a las disposiciones de seguridad vial. Estos dispositivos tienen como principal objetivo prevenir accidentes de tránsito, proteger la vida de los motociclistas y fortalecer las acciones de prevención del delito.

Estas labores responden a la necesidad de reforzar la seguridad vial ante el incremento de fallecimientos por accidentes de tránsito. De acuerdo con los registros reportados, durante 2025 se contabilizaron cinco personas fallecidas, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende a 18, situación que hace necesario fortalecer las medidas preventivas para evitar más pérdidas humanas.

El operativo implementado en Morelia y Uruapan se desarrolla conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán y su Reglamento, con especial atención en el uso obligatorio del casco de protección, la portación de placas de circulación, la conducción de motocicletas por menores de edad y el traslado de menores de 12 años en condiciones contrarias a la normativa vigente.

Cuando se detectan incumplimientos que legalmente ameritan el retiro de una motocicleta de circulación, los agentes proceden conforme a los protocolos correspondientes, privilegiando en todo momento la seguridad de los conductores, sus acompañantes y los demás usuarios de la vía pública.

Cabe destacar que en todos estos operativos se ha contado con la presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y de Asuntos Internos de la Guardia Civil, quienes supervisan el correcto actuar de los elementos policiales, garantizando que las intervenciones se desarrollen con apego a la legalidad y pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, estas acciones tienen un componente de prevención del delito, debido a que se ha identificado el uso de motocicletas en la comisión de diversas actividades ilícitas. Por ello, los dispositivos de vigilancia permiten fortalecer la presencia policial y detectar situaciones que pudieran representar un riesgo para la ciudadanía, siempre con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

La SSP reitera que el propósito de estos operativos no es recaudar dinero, sino evitar accidentes, prevenir delitos y proteger vidas. Las acciones buscan generar conciencia entre los motociclistas sobre la importancia de conducir de manera responsable y cumplir con las disposiciones de seguridad vial.

Finalmente, la institución hace un llamado a la ciudadanía de Morelia y Uruapan a utilizar casco de protección, mantener sus motocicletas debidamente identificadas con placas de circulación, respetar las disposiciones aplicables al traslado de menores y evitar que personas sin la edad o los requisitos legales conduzcan estos vehículos.