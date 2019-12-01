En temporada de lluvia desperdiciamos el agua que en la sequía necesitamos, con una reforma esto puede cambiar y, además, evitar inundaciones: Memo Valencia

En temporada de lluvia desperdiciamos el agua que en la sequía necesitamos, con una reforma esto puede cambiar y, además, evitar inundaciones: Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 17:14:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Mientras Michoacán atraviesa desde hace varios años una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente, en Morelia y en otras ciudades del estado, la escasez y el agua por tandeo se volvieron parte de la vida cotidiana de miles de familias, aseguró Memo Valencia, quien propuso establecer que todos los fraccionamientos, conjuntos habitacionales y desarrollos en condominio que se autoricen en el estado, cuenten con un sistema de captación y reutilización de agua pluvial.

“Michoacán recibe cada año una temporada de lluvias abundante, pero la mayor parte de esa agua escurre sobre azoteas, calles y estacionamientos hacia el drenaje, sin aprovecharse”, abundó el diputado local y dirigente estatal del PRI. 

La iniciativa incluye a los edificios en condominio vertical, cuyo sistema formará parte de las áreas comunes con capacidad suficiente para cada departamento, e igualmente los edificios públicos.

“Esta reforma, bien instrumentada, puede tener un impacto social y ambiental importante: reduciría la presión sobre las fuentes de abastecimiento y sobre los organismos operadores; generaría ahorros en el recibo de agua de las familias; disminuiría los escurrimientos que provocan inundaciones y contribuiría a la recarga de los acuíferos. Es una medida de bajo costo frente al tamaño del problema que pretende atender y el fin buscado que es tener un mejor Michoacán”, mencionó.

La iniciativa con Proyecto de Decreto busca la Reforma y Adición de Diversas Disposiciones del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, en Materia de Captación y Reutilización de Agua Pluvial.

“Es importante destacar que esta norma no pretende encarecer la vivienda de interés social y popular, y por ello, su implementación debe ir de la mano de políticas públicas encaminadas al apoyo de la vivienda popular, en la inteligencia de que aún un inevitable incremento menor en el valor habitacional puede significar un bien futuro propio y sobre todo para generaciones por venir”, advirtió.

Finalmente, Memo Valencia insistió en que, en apego al principio general de derecho de no retroactividad de la ley en perjuicio, “esta reforma respeta lo construido y las autorizaciones ya otorgadas, porque el fin no es cambiar el pasado, sino mejorar nuestro futuro”.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a tres por presunto fraude con asociación ambiental en Guanajuato
Alexa permanece en terapia intensiva tras ataque armado en la comunidad El Guayabo de Apatzingán
Detienen en Querétaro a presunto responsable de secuestro agravado de tres mujeres en Apatzingán
Servicio social: Solicitan colaboración para la localización de familiares de Ezequiel López Almontes
Más información de la categoria
¡Sin dinero para trabajadores, pero pagó 5 millones a Gloria Trevi!: Apatzingán pide 10 millones prestados para pagar las cuentas del gobierno de Fanny Arreola 
Cae en Campeche, "La Patrona", presunta operadora criminal de Tabasco
IMSS se convirtió en el paciente condenado a morir: Carlos Quintana
Gladyz Butanda confirma su registro por Morelia