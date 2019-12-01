En reunión con habitantes de La Puerta del Desmonte, Julio César Conejo entrega 52 medidores de agua potable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 19:40:04

Morelos, Michoacán, a 10 de abril de 2026.– En reunión de trabajo con habitantes de la comunidad La Puerta del Desmonte, el presidente municipal Julio César Conejo Alejos encabezó la entrega gratuita de 52 medidores para fortalecer el sistema de agua potable, como parte de las acciones de un gobierno cercano y con causa.

Durante el encuentro, el edil subrayó que este tipo de apoyos responden a necesidades planteadas directamente por la ciudadanía, lo que permite atender de manera puntual las problemáticas que enfrentan las comunidades.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana es y seguirá siendo fundamental para construir soluciones efectivas, por lo que reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto y permanente con la población.

En este sentido, informó que se recibió a la comisión de la comunidad, con quienes se revisaron diversas propuestas y se priorizaron acciones que impacten directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Como resultado de esta reunión, se concretó la entrega de los 52 medidores, una acción que contribuirá a mejorar el servicio de agua potable y a promover un uso más eficiente y responsable del recurso hídrico.

Finalmente, Julio César Conejo Alejos manifestó que su administración continuará trabajando de la mano con la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan el bienestar y el desarrollo de Morelos.