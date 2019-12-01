En Querétaro sí: tenemos el mejor sistema penitenciario del país

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- En mi gobierno hemos apostado por un sistema penitenciario sólido, moderno y eficiente, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al inaugurar el Complejo Penitenciario de Medidas Especiales de Seguridad, obra que representó una inversión superior a los 348 millones de pesos, y que tiene como propósito reforzar la seguridad al interior de los penales, fortalecer la oferta a las personas privadas de la libertad para que elijan cómo sí pueden rehacer su vida y evitar la exposición a redes delictivas.

”Después de planificar el fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Penitenciario, esto desde elinicio de mi administración, hoy inicia operaciones el Módulo de Medidas Especiales de Seguridad: completamente tecnificado, con espacios dignos y un sistema operativo con personal altamente capacitado que nos coloca en niveles de carácter internacional”, apuntó.

Mencionó que la inversión total del proyecto amplía la capacidad de recibir a más personas imputadas por delito en casi un 10 por ciento de la capacidad total de los cuatro centros de detención para adultos. Estas nuevas instalaciones, dijo, garantizan a la ciudadanía tranquilidad y paz social. Asimismo, indicó que son acciones de cómo sí es posible vivir sin miedo, en el modo Querétaro.

Recordó que desde que salió a las calles a solicitar el voto de las y los queretanos estableció el compromiso de que la seguridad sería el trabajo más importante al que se dedicaría, y al ser consciente del entorno geográfico en el que se encuentra el estado, desde el primer momento confió en su equipo de trabajo: Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías municipales; así como en el apoyo de la Fiscalía General del Estado y en el Sistema Penitenciario.

Señaló que son 10 años de evolución del Sistema Penitenciario, y desde entonces, los cambios son notables en lo visible: la presencia del equipo operativo, la capacitación, el equipamiento, así como la infraestructura física y tecnológica. Actualmente, añadió, se trabaja en la determinación del escalafón laboral conforme a la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Detalló que esta ley de aplicación nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio pasado, es la estrategia en materia de seguridad pública del Gobierno de México. Y los queretanos se encuentran listos y alineados a los ejes de la misma para trabajar unidos con el Gabinete de Seguridad Federal.

Un ejemplo, expuso, es que esta ley contempla que la prevención del delito y el sistema penitenciario trabajen de la mano para lograr una eficaz reinserción. Con el programa Ciudadanos Construyendo Lazos, que aplican el Sistema Penitenciario y la Dirección de Prevención del Delito del Estado, en este año, de 649 personas preliberadas con seguimiento en trabajo comunitario, solamente el 0.5 por ciento ha incumplido o reincidido.

En este tenor, recalcó que en Querétaro no solo se mide la reinserción con seguimiento personalizado, sino que es de los pocos estados que verifican la eficacia en la reinserción social y la no reincidencia delictiva.

Querétaro, ponderó, es la única entidad que cuenta con un Centro de Formación para personal penitenciario, y además, garantiza la especialización que mandata la Constitución. La seguridad en los penales, subrayó, tiene características propias y no es igual a la seguridad pública; por eso es que se necesita formar especialistas.

Refirió que el orden, la disciplina, el trabajo organizado dentro de los penales y la atención con programas individuales han dado como resultado que en su administración no haya habido un solo intento de motín, fuga o desorden. Además, informó que desde los penales, no se promueve ni se orquesta la delincuencia en las calles.

Indicó que gracias al modelo de trabajo, la tecnología y el seguimiento personalizado, el contacto con el exterior está garantizado como derecho humano. Para que este sea efectivo, mencionó, los procesos de acreditación de las personas externas que visitan a las personas privadas de la libertad, además de rigurosos, son cuidados hasta el último detalle.

“Nuestros penales son una garantía de ello; son ejemplo de cómo sí es posible aplicar la ley, respetar los derechos humanos en centros de detención con trato digno a las personas, pero también de tener la firme disciplina de alejarlos del contacto con la delincuencia. No hay secretos, sólo trabajo, cada día y en todo momento”, señaló.

Mauricio Kuri aprovechó la ocasión para agradecer a los organismos independientes de carácter ciudadano —World Justice Project, México Evalúa y la Asociación Internacional de Correccionales de América— la posición de primer lugar nacional que han dado a Querétaro en cuanto a su modelo penitenciario y en respeto a los derechos humanos.

El comisionado estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, Gustavo López Acosta, mencionó que el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Estatal de Seguridad establecen la importancia de la reinserción social en la construcción de la seguridad. En este marco, precisó que en Querétaro no se priva de la libertad, sino que se trabaja para regresar mejores ciudadanos a la comunidad y este complejo ha sido concebido con ese propósito, combinar la más alta tecnología en seguridad con un enfoque centrado en la dignidad.

“Operado por sus dos estrategias, la seguridad centrada en la dignidad y la reinserción mediante la promoción de comportamiento resiliente. En Querétaro estamos sentando las bases del penitenciarismo moderno. Aquí se cumple la ley y se respetan los derechos humanos”, enfatizó.

A su vez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Pérez Hernández, manifestó que la inauguración de este espacio debe ser tomado como un parteaguas para seguir fortaleciendo la seguridad, por lo que respetando las atribuciones de cada institución propuso la creación de un modelo de inteligencia penitenciaria que para ser efectivo, trabaje bajo un esquema de coordinación e intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

“El objetivo es claro, cerrar espacios a la corrupción, proteger la información y garantizar que cada acción esté orientada hacia la seguridad de las y los queretanos, todo esto nos permitirá fortalecer el modelo estatal de inteligencia que trabaja bajo un esquema integral interinstitucional, impulsado dentro de la estrategia del gobernador Mauricio Kuri González”, puntualizó.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, detalló que el proyecto, edificado en 10 mil 651 metros cuadrados, considera una cancha de usos múltiples, instalación eléctrica, equipamiento especial de seguridad, caseta, tienda, bodega, almacén, site, taller, locutorio, escáner corporal, sanitización, consultorio médico, odontología, psicología y vinculación.

También contempla lavandería y vigilancia, 88 celdas dobles, ocho celdas para personas con discapacidad, área de visitas, aulas y talleres, cancha de usos múltiples y área administrativa, vialidad perimetral, banquetas y cisterna, espacios que proporcionarán atención a un total de 184 personas privadas de la libertad.