"En Querétaro se mostró una respuesta inmediata, en coordinación y con sensibilidad": Agustín Dorantes

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- Ante la emergencia provocada por las intensas lluvias registradas en varios estados del país, hoy es tiempo de atender a las familias afectadas, ver por su integridad, y sumar esfuerzos para atenuar las consecuencias, tal como se ha hecho en Querétaro en coordinación con la autoridad federal, confirmó el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

“En Querétaro se puso el ejemplo. Liderado por el gobernador Mauricio Kuri, se mostró una respuesta inmediata, en coordinación y con sensibilidad. La gente la sigue pasando mal. Es momento de ayudar, es momento de sensibilidad”.

En Sesión de Pleno y a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, el senador lamentó que en otros estados afectados persista el reclamo por la falta de atención inmediata, de ahí su exhorto para que más allá de colores, las autoridades vean por apoyar a las familias a recuperar su patrimonio, arreglar las escuelas y caminos, pero también para que de una vez por todas se cuente con un fondo suficiente para poder afrontar este tipo de contingencias.

“Que sirva este momento para revisar y mejorar protocolos, mejorar infraestructura, tener un fondo de atención inmediata que pueda atender estas contingencias. El clima cada vez es más cambiante. No solo se trata de querer, sino también se trata de tener la capacidad para hacerlo”.

Resaltó la participación de los integrantes del Ejército, Marina, Guardia Nacional, y de los policías estatales, municipales, bomberos y demás integrantes de los cuerpos de emergencia que están ayudando a lo largo de esta emergencia, y en el caso de Querétaro, a los servidores públicos que se la han mantenido en la zona atendiendo a las familias afectadas.

Confirmó que durante la Sesión de Pleno del Senado se guardó un minuto de silencio por las, las al menos 64 personas que fallecieron y también anunció la apertura de un centro de acopio que se vinculará con el Ejército Mexicano para ser repartido en las áreas prioritarias de los estados afectados.