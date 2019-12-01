En Querétaro se consolida la Justicia Cívica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:29:24

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2026.- Querétaro reafirma su liderazgo nacional en seguridad y convivencia social con la consolidación del Sistema Estatal de Justicia Cívica, una política pública impulsada por el gobernador, Mauricio Kuri González, que fortalece la seguridad desde un enfoque preventivo, centrado en la solución pacífica de conflictos, la corresponsabilidad social y la atención temprana de conductas de riesgo.

Implementado en los 18 municipios del estado desde julio de 2024, el Sistema ha permitido reincorporar los trabajos comunitarioscomo mecanismo de sanción ante faltas administrativas y conflictos vecinales, promoviendo la reparación del daño, la recuperación del orden y la reconstrucción del tejido social.

A través de procesos orales y ágiles, las personas infractoras reciben sanciones sociales que incluyen la restauración de espacios públicos, mantenimiento de escuelas y apoyo en servicios municipales, generando beneficios directos e inmediatos para la comunidad.

Durante 2025, Querétaro ha consolidado plenamente la operación del Sistema en todo el estado, registrando 64 mil 213 faltas administrativas, de las cuales 8.06 por ciento fueron sancionadas con trabajo comunitario.

A la fecha, se han aplicado cinco mil 176 sanciones comunitarias, con un 83 por ciento de cumplimiento, derivadas de 875 jornadas realizadas en 250 colonias, lo que ha permitido la mejora de 455 espacios públicos en la entidad.

Como parte de la estrategia de Justicia Cotidiana, se han celebrado 906 convenios a través de la labor de la policía de proximidad, evitando que conflictos vecinales escalen a situaciones de mayor riesgo y fortaleciendo la convivencia social.

Este modelo cobra especial relevancia en Querétaro, donde por cada persona detenida por un delito se registran en promedio cinco infractores por faltas administrativas, lo que subraya la importancia de fortalecer la atención temprana y las acciones preventivas para evitar la escalada hacia conductas delictivas.

Las cinco principales faltas administrativas, que concentran el 70 por ciento del total estatal, son: consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desobedecer a la autoridad, portación de instrumentos para el consumo de sustancias prohibidas, portación de sustancias tóxicas y alteración del orden público.

El fortalecimiento de las acciones de prevención y proximidad policial ha derivado en una reducción del 4.99 por ciento en la incidencia delictiva, de acuerdo con cifras del periodo enero–noviembredel Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo, el Programa para la Atención de Infractores de Reglamentos Cívicos con Adicciones, implementado por la Secretaría de Salud a través del Centro Estatal contra las Adicciones (CECA), ha permitido canalizar a personas con consumo problemático de sustancias hacia procesos de diagnóstico, atención y rehabilitación.

Gracias a la coordinación entre municipios y el estado, se han gestionado 412 tratamientos en centros especializados, contribuyendo a su reintegración social y emocional.

Con estas acciones, Querétaro consolida un modelo de Justicia Cívica eficaz, humano y preventivo, que atiende las causas del conflicto, fortalece la convivencia y genera beneficios tangibles para la comunidad.