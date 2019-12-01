En Querétaro entregan 7 mil 500 cenas navideñas a familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:26:12

Corregidora, Querétaro, a 23 de diciembre 2025.- Más de 7 mil 500 cenas navideñas fueron entregadas, totalmente gratuitas, en diversas colonias y comunidades del municipio, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin una comida digna durante las celebraciones decembrinas.

Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, señaló que con la entrega de estas cenas se fortalece el derecho a una alimentación saludable y apoya la economía familiar en una de las temporadas con mayor presión económica.

Acompañado por autoridades estatales y municipales, entre ellas el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera; el senador Agustín Dorantes Lámbarri; el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco Antonio Del Prete Tercero; el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Bernardo Nava, así como el secretario de Desarrollo Social en Corregidora, Germán Borja Garduño las cenas las distribuyó el edil en las colonias como Los Olvera y Amanecer Balvanera.

“Estamos en Amanecer Balvanera, entregando las cenas navideñas, tuvimos una visita especial, llevando una sonrisa a los hogares de Corregidora”.

Destacó que, a través de programas como Cocina Móvil, se garantiza el derecho humano a una alimentación saludable y se apoya la economía familiar en una de las temporadas con mayor presión económica.

Refirió que de manera paralela, las y los integrantes del Gabinete Municipal acudieron a todas las colonias y comunidades del municipio para entregar el resto de las cenas navideñas, las cuales fueron distribuidas congeladas, listas para calentarse a baño María.

“Se ofrecieron tres menús diferentes, entre los que destacó la pierna de lechón en salsa de tamarindo, acompañada de puré de papa con ajo rostizado y verduras a la campesina”.

Estas opciones, destacó, fueron diseñadas para garantizar una comida especial y nutritiva, asegurando que las familias de Corregidora puedan disfrutar de una cena digna y deliciosa.

Durante el recorrido Felifer Macías Olvera interactuó con los habitantes beneficiarios de las calles Sauces y Ahuehuete, en la referida colonia.

Refrendó su compromiso de mantener estrecha colaboración y coordinación con todos los alcaldes metropolitanos, a fin de, junto, beneficiar a la población. Recordó que en materia de seguridad y atención a los más vulnerables no debe haber fronteras pues los problemas no reconocen divisiones territoriales.