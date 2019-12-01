En Querétaro continúan los esfuerzos para reestablecer los servicios afectados por las lluvias

Querétaro, Querétaro, 13 de octubre del 2025.- En Querétaro, resultado de los esfuerzos coordinados entre los diferentes órdenes de gobierno, se avanza en reestablecer los servicios afectados por las intensas lluvias registradas en días pasados en la zona de la Sierra Gorda, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, en la presentación que realizó durante la conferencia matutina con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde resaltó que de las 108 comunidades que se tenían incomunicadas por la crecida de los ríos, al momento se logró disminuir la cifra a 30.

“Agradecerle infinitamente que desde el primer momento de la contingencia ha estado muy al pendiente de nosotros, me llamó, hemos estado en los zoom y gracias a eso hemos podido, y ahorita usted verá, darle una muy gran, una gran avanzada a las necesidades de la gente (…) En la carretera estatal no tenemos ningún tramo que esté cerrado, todo está bien, las carreteras municipales son donde tenemos los problemas, y tres puentes peatonales: tenemos dos en Jalpan y uno en Peñamiller, que son los que tenemos que arreglar pasando la emergencia”, precisó.

Desde Jalpan, a través de un enlace, el mandatario queretano reportó que el total de los municipios afectados son ocho y la población más vulnerable se ubica en la localidad de Arroyo del Real, que por la situación en que se encuentra pegada al río representa un riesgo para la población, para lo cual, dijo, ya se está entablando diálogo para reubicarlas. En este marco, abundó que se tienen 340 kilómetros de caminos municipales con afectación, lo que significa aproximadamente el 15 por ciento de la red carretera de la zona serrana.

Precisó que, desde el inicio de la contingencia en cuanto a las carreteras federales, la 69 y 120 fueron las que presentaron más puntos de riesgo, debido a ello, comunicó, se dieron a la tarea, junto con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de brindar atención y se avanzó en el restablecimiento de la vía, además ya están siendo atendidos los tres puntos que representaban un riesgo para la población por los socavones. Lamentó el fallecimiento de un menor y refrendo el acompañamiento de su gobierno a sus familiares.

Sobre los rumores de una persona desaparecida procedente del Estado de México, informó que ya se tiene plenamente localizada en la zona de El Naranjo. Kuri González indicó que de 140 comunidades que presentaban falta de suministro de energía eléctrica al momento se ha reestablecido el servicio y solo 22 no tienen luz, de las cuales nueve son de Pinal de Amoles y 13 de San Joaquín, es decir se ha reestablecido el 97 por ciento del suministro.

“Teníamos muchísimas comunidades sin energía, 140 y tantas al inicio, y la verdad es que la CFE en cuanto entramos, ya sea con las máquinas de la Defensa Nacional, a quien también le agradezco infinitamente, las máquinas de la Secretaría de Infraestructura, las nuestras, inmediatamente entra la CFE y ahorita solamente tenemos 22 comunidades sin energía eléctrica, y la verdad agradecerle mucho a los muchachos de la CFE que día y noche están trabajando”, recalcó.

Durante su participación, al dar a conocer los avances de los esfuerzos que desde todas las dependencias se han centrado en atender a la población afectada por las lluvias, hizo hincapié que, en la comunidad de Santa María de Cocos, una localidad que generalmente cuando llueve la crecida del río no permite pasar, ya se hicieron puentes aéreos. En Pinal de Amoles, indicó, junto con San Joaquín, son los municipios que todavía necesitan más labor, porque son los que más comunidades incomunicadas presentan. Agregó que en Tolimán, dos puentes vehiculares se cayeron, uno ya lo está reparando personal de la CEI y el otro que está en la comunidad del Chilar, se está analizando el plan de ejecución.

En el enlace virtual, la Presidenta de México agradeció el trabajo que desde el Gobierno encabezado por Mauricio Kuri se ha realizado para brindar atención a la población y resguardar su integridad en todo momento, dado que del 6 al 9 de octubre se registró un acumulado de 217.2 milímetros de precipitaciones pluviales en la zona serrana, de donde han sido retirados 13 mil 600 metros cúbicos de material de deslaves.

“Pues de verdad, Presidenta, muy agradecido, creo que hemos avanzado bastante bien. Y cuando usted dio la instrucción de que llegaran las máquinas de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Infraestructura, la verdad es que se vio un cambio muy fuerte y bajamos de 108 comunidades a 30 ahorita, y hoy seguramente le daremos un muy buen bajón a lo que está pasando”, concluyó.