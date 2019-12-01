En octubre arranca la construcción de la Autopista de la Agroexportación en Michoacán: Bedolla 

En octubre arranca la construcción de la Autopista de la Agroexportación en Michoacán: Bedolla 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 11:39:22
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Morelia, Michoacán,15 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en octubre próximo iniciarán formalmente las obras de la Autopista de la Agroexportación, un proyecto de infraestructura clave que unirá de manera eficiente a las regiones de Uruapan y Zamora, dos de las zonas con mayor dinamismo y producción agrícola de la entidad.

El mandatario estatal destacó que esta magna obra forma parte de las acciones prioritarias contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual cuenta con el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. La inversión global destinada para este proyecto asciende a 13 mil 278 millones de pesos.

"Esta autopista representa el motor que detonará la competitividad de nuestros productores y consolidará a Michoacán como el corazón logístico del país, acortando distancias y generando bienestar en las regiones clave del estado", subrayó Ramírez Bedolla.

Explicó que el proyecto contempla la construcción del Libramiento Norte de Uruapan para agilizar el flujo vial en la zona, con ello se fortalecerá la ruta logística que une al Puerto de Lázaro Cárdenas con el Centro y el Bajío del país, permitiendo un tránsito ágil, seguro y económico para las mercancías.

Resaltó que trabajar en coordinación con la Federación para transformar la infraestructura carretera, garantizar la seguridad vial y detonar el crecimiento económico en beneficio de las familias michoacanas ha sido clave para fortalecer el desarrollo de la entidad.

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