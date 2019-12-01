En Morelia nada brilla, Primer Informe de edil fue un derroche de recursos: Edna Martínez

Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- El primer informe del edil moreliano, Alfonso Martínez, “fue un derroche de recursos, en donde se alardeó de una visión moderna de cara al futuro, la cual nadie conoce, ni el propio Cabildo”, aunado a la falta de transparencia en los resultados de seguridad y una gran deuda pública del Ayuntamiento, afirmó Edna Martínez Nambo, regidora del PRI quien ha sido una verdadera oposición a los malos manejos municipales.

En su respuesta al informe realizada en la Tribuna del Pueblo, la regidora priista recordó que, el Ayuntamiento que encabeza el panista ha sido poco transparente en el tema de las adjudicaciones directas de obra pública y en el manejo de recursos económicos del OOAPAS; que se cuelga de logros y éxitos no gestionados por su administración; de la falta de finiquitos a trabajadores; la gran deuda pública y el reto que tiene el municipio en seguridad.

“Hablando, por ejemplo, del tema de obra pública. Se aprobó un presupuesto de 631 millones, son 152 obras del Programa Anual de Inversión y obviamente no hay un calendario de obras que nos permita saber cuándo iniciaron, en qué término van incluso, si se concluyeron”, dijo.

Acompañada del dirigente estatal del PRI, Memo Valencia y de la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, Edna Martínez, insistió en que “no entiendo qué fue lo que informó el presidente municipal de Morelia”, porque el Parque Agrologístico, se promueve como si fuera una infraestructura completa y nada de eso existe.

En materia de seguridad pública aseguró la regidora que desde las sesiones de Cabildo ha evidenciado la falta de transparencia en el arrendamiento de vehículos, donde se incluyen las patrullas de la Policía Morelia.

“Si es increíble que el presidente en sus spots publicitarios de este informe dijera que se compraron 100 nuevas patrullas, no se compró absolutamente nada. Se están arrendando 270 vehículos de los cuales 100 son patrullas. Se paga mensualmente por este arrendamiento 14 millones 24 mil 112 pesos. Lo que estaría pagando esta administración por 33 meses son 462 millones 790 mil 5706 pesos”, declaró.

Edna Martínez mencionó que ya solicitó a la Tesorería Municipal para la próxima Cuenta Trimestral, un informe detallado de los ingresos y egresos del OOAPAS, porque “hoy el Cabildo no sabe cuánto ingresa y cuánto egresa a este organismo. A varios les llega el recibo del agua con muchísima publicidad en la parte de atrás, pero nunca se nos dijo que esto era para un ahorro interno de OOAPAS y que estaba asignando a alguien para que los imprimiera”.

Finalmente, indicó que las cifras dadas en el informe por el edil moreliano no son cuantificables, lo que sí es una realidad son los mil 362 millones de deuda pública en la cual mantiene a Morelia el panista, Alfonso Martínez.

Estuvieron también los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espina; de Operación Política, Brenda Garnica; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa.

