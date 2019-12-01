Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.– Con orgullo por sus raíces morelianas, Giulianna Bugarini acompañó la inauguración de la temporada 2026-2027 de la Liga Municipal Amateur de Morelia, donde más de 35 mil futbolistas defenderán los colores de sus barrios y colonias, manteniendo viva una de las tradiciones deportivas más queridas de nuestra ciudad.

Bugarini destacó que el futbol en Morelia es mucho más que un deporte: es la emoción de las familias en las gradas, los abuelos que alguna vez jugaron, las mamás y los papás que no se pierden un partido y las nuevas generaciones que crecen soñando con representar a su barrio.

“Ser moreliana es sentir orgullo por nuestras raíces, por nuestros barrios y por esa pasión que nos reúne cada fin de semana. Porque aquí no solo se juega futbol, también se construyen amistades, se comparten historias y se aprende a querer a Morelia desde la cancha”, expresó.