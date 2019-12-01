En Morelia estamos construyendo la paz

Morelia, Michoacán; 2 de septiembre de 2025.- La estrategia de seguridad rinde frutos en Morelia, al mejorar significativamente los indicadores de seguridad; concretamente, en materia de incidencia delictiva, prevención y percepción ciudadana, lo que permite avanzar con paso firme en la construcción de la paz, destacó el presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al presentar los resultados de agosto de la Policía de Morelia.

Frente a los medios de comunicación, el Alcalde reconoció que para que un lugar pueda mejorar su economía, es imprescindible trabajar en la construcción de la paz, ya que esto brinda todas las condiciones de desarrollo para las y los ciudadanos.

En este sentido, Alfonso Martínez presentó algunos de los indicadores en donde la Policía Morelia ha dado excelentes resultados, como es la detención de presuntos delincuentes, que en agosto, fue de 137 personas por diversos delitos. Agregó que en el más reciente Informe de Gobierno se expuso que la corporación municipal detenía a un promedio de 1.5 personas al día, sin embargo, en el mes pasado fue de 4, lo que revela una mayor efectividad en este rubro.

El Presidente Municipal, señaló que el uso de cámaras de videovigilancia ha complicado cometer delitos en Morelia, ya que estas herramientas amplían la cobertura de la Policía de Morelia para anticiparse a cualquier hecho.

Por otra parte, Alfonso Martínez puso énfasis en la coordinación que existe con los diferentes niveles de Gobierno. Añadió que esta colaboración se demuestra en los operativos conjuntos y en las puestas a disposición ante las autoridades correspondientes.

Por su parte el Comisionado de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, detalló los rubros en donde la Policía Morelia, sobresale por su efectividad en el último reporte, con énfasis en la confianza ciudadana y la incidencia delictiva.

Comentó que el total de puestas a disposición fue de 137 personas por delitos contra la salud, receptación, robo a comercio, entre otros; se recuperaron 39 vehículos; 9 armas aseguradas. Además, se llevaron a cabo 514 labores humanitarias; 5 mil 238 acciones de proximidad social; y se recibieron 361 denuncias.

Por lo anterior, Pablo Alarcón mencionó que el esquema de seguridad que impulsa el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, ha impedido el margen de maniobra de los delincuentes, pues en la capital hay consecuencias.