En Michoacán, más de 53 mil personas con discapacidad reciben Pensión para el Bienestar

Ciudad de México, 04 de diciembre de 2025.- La inclusión es tarea de todos, por ello, el Gobierno México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En Michoacán, más de 53 mil de este grupo prioritario reciben la Pensión para el Bienestar.

La secretaria Montiel Reyes señaló que un millón 614 mil derechohabientes reciben la pensión con una inversión social en 2025, de 32 mil millones de pesos; asimismo, 25 mil 525 niñas y niños con discapacidad que viven en 20 estados del país, acuden a los Centros de Rehabilitación para recibir terapias gratuitas de rehabilitación, a la fecha se han realizado 4 millones 401 mil 359 terapias de rehabilitación.

Abundó que, en 24 entidades del país, incluido Michoacán, la pensión se otorga a personas de 0 a 64 años, gracias a la firma del Convenio en donde el Gobierno de México aporta el 50% y los estados el 50% para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad sea universal.

Por su parte, el delegado de los Programas para el Bienestar Roberto Pantoja Arzola resaltó que la derrama económica en la entidad es de 95 millones de pesos anuales.

Ariadna Montiel expresó que las personas con discapacidad también son beneficiarias del programa de Salud Casa por Casa que, a la fecha, ha otorgado un millón 005 mil 797 consultas médicas gratuitas domiciliarias, en donde se levanta el historial clínico digital para dar seguimiento permanente.