En Michoacán, más de 3 mil mujeres con cáncer han recibido apoyo estatal del Bienestar: Andrea Serna

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2026.- En lo que va de la administración estatal actual, más de tres mil 300 mujeres se han visto beneficiadas con el Apoyo Económico para Mujeres con Cáncer de Mama o Cérvicouterino invasor, expuso Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar en Michoacán (Sedebi).

En entrevista con medios de comunicación tras la entrega de apoyos del mes de octubre en la ciudad de Morelia, la funcionaria estatal detalló que se recibieron este día aproximadamente 400 mujeres beneficiarias en la capital michoacana, de un padrón que hasta el mes de septiembre era de mil 700 beneficiarias.

Cabe recordar que este programa brinda un apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales que permiten al estado contribuir a la permanencia en el tratamiento y hasta por dos años del periodo de seguimiento a las mujeres que están bajo vigilancia médica por ambos tipos de cáncer.

Andrea Serna recalcó la necesidad de que continúen las acciones de prevención y detección temprana del cáncer, así como la de que las autoridades continúen con los trabajos para el tratamiento de quienes hoy ya tienen un diagnóstico.