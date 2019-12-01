En Michoacán, construimos ciudades pensadas para el peatón: Gladyz Butanda

En Michoacán, construimos ciudades pensadas para el peatón: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 12:13:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- El 59.67 por ciento de las y los estudiantes de Michoacán se traslada a sus destinos escolares caminando; mientras que un 23.14 por ciento lo hace utilizando transporte público, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, tras remarcar la necesidad de seguir impulsando proyectos de movilidad que pongan como prioridad al peatón. 

La titular de la Sedum remarcó que, en respuesta a las estadísticas de movilidad que presenta el estado, la dependencia a su cargo ha enfocado sus esfuerzos en promover la edificación de proyectos dirigidos a construir ciudades diseñadas para el peatón, así como en mejorar el transporte público. 

“Las acciones de la Sedum están permanentemente ligadas a construir ciudades diseñadas para el peatón y a modernizar el transporte público, porque así lo demanda la ciudadanía y porque así se mueven las y los michoacanos”, subrayó. 

Dijo esto, al recordar que sólo el 19.24 por ciento de la población estudiantil en Michoacán se moviliza a sus respectivas instituciones académicas en vehículo particular. 

Gladyz Butanda remarcó que la intención la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad se seguirá enfocando en poner al peatón como prioridad, luego de señalar que, al llegar a la edad de 30 años, el 43 por ciento de la población recurre al vehículo para movilizarse.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en la Morelia-Pátzcuaro deja daños materiales 
Un lesionado en accidente en Bernardo Quintana, Querétaro
Tres lesionados tras sufrir un accidente de moto en Santa Rosa Jauregui, Querétaro
Responsable del secuestro de un médico ocurrido en Morelia, Michoacán recibe más de 50 años de prisión 
Más información de la categoria
Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"
Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado
Bedolla arranca en Michoacán las Rutas de la Salud para la distribución de medicamentos
Tras 30 años, SEE logra evaluación educativa en Michoacán: Gaby Molina
Comentarios