En México la paz se construye atendiendo las causas: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- La construcción de la paz comienza garantizando oportunidades para las y los jóvenes, afirmó Gaby Molina, al respaldar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad presentados este martes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La morenista destacó que la reducción del 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, registrada entre septiembre de 2024 y junio de 2026, confirma que la estrategia de la Cuarta Transformación avanza con una visión integral que atiende tanto la seguridad como las causas que originan la violencia.

Molina Aguilar refirió que los resultados en Michoacán de disminución de un 46 por ciento de homicidios dolosos son muestra de que la paz no se construye únicamente con presencia institucional, sino generando oportunidades para las juventudes, fortaleciendo la educación, el empleo, la cultura y el deporte.

Gaby Molina coincidió con la presidenta al señalar que el primer eje de la estrategia nacional, la atención a las causas, coloca a las y los jóvenes en el centro de las políticas públicas para garantizar que permanezcan en las aulas como se ha logrado abatiendo el rezago educativo para 159 mil estudiantes, con el respaldo del Gobierno cuando enfrenten condiciones de vulnerabilidad.

La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán reconoció que los cuatro ejes de la estrategia: Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, ya disminuyen delitos y protegen la vida de las y los mexicanos.

Ya que destacó Gaby Molina que detrás de cada porcentaje hay familias que hoy conservan a sus seres queridos, lo cual es la verdadera dimensión de estos resultados y el compromiso que debe seguir guiando a quienes creemos en la transformación del país.

Y reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad, del cual estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.