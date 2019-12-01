En mesa de trabajo, diputados del Congreso de Querétaro analizan y discuten la propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo estatal

En mesa de trabajo, diputados del Congreso de Querétaro analizan y discuten la propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo estatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 18:21:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Georgina Guzmán Álvarez, informó que los 25 diputados que integran la 61 Legislatura fueron convocados a una mesa de trabajo para revisar, analizar y discutir la propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo estatal.

Explicó que se trata de un ejercicio abierto de discusión, en el que se busca construir consensos y avanzar hacia una reforma constitucional que posteriormente deberá enviarse a los cabildos municipales para su validación. “Lo que queremos es que todos estén en la misma idea de poder sacar una reforma en beneficio de la ciudadanía”.

Destacó que, además de los trabajos internos, existe interés de más de 12 colegios de abogados en sumarse al análisis. Para ello, se programó una reunión abierta a las 4 de la tarde, en la que los profesionales del derecho podrán presentar observaciones y propuestas. “Qué gusto que también puedan estar participando y que su voz sea escuchada en esta iniciativa”.

Respecto al estatus del dictamen, señaló que la reforma ya se encuentra en comisión y que previamente se había enviado a los municipios, quienes remitieron observaciones. 

“Mañana se practicará con todos los diputados si se juntan o qué se hace con las dos o tres iniciativas que tenemos de la reforma”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán
Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea
Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua
Balean congeladora en Jacona, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios