En marzo, Morena definirá reglas para proceso electoral: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 15:44:46

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que será a partir del mes de marzo cuando el partido Morena comience a definir las reglas para el proceso electoral 2026-2027.

En entrevista con medios de comunicación tras abrir la segunda rama del distribuidor vial del Mercado de Abastos, el mandatario estatal recalcó que la reunión celebrada la mañana de este jueves con Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, fue para solicitar apoyo para la reforma electoral que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará la próxima semana.

Recalcó que en el próximo mes de marzo se convocará a Consejo Nacional del partido para comenzar a definir cómo se llevarán a cabo los trabajos de cara a la elección del 2027, en el cual Michoacán y otros 16 estados elegirán al titular del ejecutivo estatal.

Ramírez Bedolla reiteró que la reunión de este día con la dirigencia nacional del instituto político fue con diputados locales, federales y senadores, pues la reforma pasará a los congresos estatales al tratarse de una reforma constitucional.