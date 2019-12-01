En marzo, Morena definirá reglas para proceso electoral: Bedolla

En marzo, Morena definirá reglas para proceso electoral: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 15:44:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que será a partir del mes de marzo cuando el partido Morena comience a definir las reglas para el proceso electoral 2026-2027.

En entrevista con medios de comunicación tras abrir la segunda rama del distribuidor vial del Mercado de Abastos, el mandatario estatal recalcó que la reunión celebrada la mañana de este jueves con Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, fue para solicitar apoyo para la reforma electoral que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará la próxima semana.

Recalcó que en el próximo mes de marzo se convocará a Consejo Nacional del partido para comenzar a definir cómo se llevarán a cabo los trabajos de cara a la elección del 2027, en el cual Michoacán y otros 16 estados elegirán al titular del ejecutivo estatal.

Ramírez Bedolla reiteró que la reunión de este día con la dirigencia nacional del instituto político fue con diputados locales, federales y senadores, pues la reforma pasará a los congresos estatales al tratarse de una reforma constitucional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cateos de la FGEQ deja a dos personas detenidas 
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Queda prensado en aparatoso choque en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro; tiene heridas de gravedad
Más información de la categoria
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Se amistan el gobierno de Querétaro y la Cuauhtémoc para intercambiar experiencias en ordenamiento de ambulantes y recuperación de espacios urbanos: Felifer Macías
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Morena respaldará reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún sin conocer el contenido final
Comentarios