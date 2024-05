En la Nicolás Romero de Zitácuaro manifiestan respaldo a Gloria Tapia

Zitácuaro, Michoacán, a 5 de mayo de 2024.- Tras una reunión con las familias de la primera etapa de la colonia Nicolás Romero, la población le manifestó su respaldo a la candidata a diputada local por el Distrito de Zitácuaro por el PRI, PAN y PRD, Gloria Tapia Reyes, al reconocer su compromiso para ayudar a las y los zitacuarenses.

En la reunión con los vecinos escuchó las necesidades, entre las que destaca que se mejore la infraestructura, se apoye a las mujeres e impulse a los trabajadores del campo, para que tengan mejores ingresos en los hogares y así la solvencia para que sus hijos puedan continuar sus estudios y tengan un mejor presente y futuro con mayores oportunidades.

Los adultos en la reunión con Gloria Tapia expresaron su preocupación por la falta de apoyos, especialmente demandaron que se garantice que realmente puedan acceder a los servicios médicos y sea una realidad el abasto de medicamentos para atender sus enfermedades.

"La gente se nos muere porque no hay con que pagar un tratamiento, queremos que se nos apoye y ayude a exigir que nos den atención médica y medicinas, ya que al desaparecer los programas ya no tenemos como hacerle y la pensión la usamos para comprar comida o atender nuestras enfermedades y no se pueden las dos cosas", expresaron las familias de la colonia Nicolás Romero.

Gloria Tapia se comprometió a legislar en la materia y gestionar, y coincidió en que se deben garantizar los servicios y atención médica con calidad.

Más centros de salud y con personal médico, afirmó Gloria Tapia que también será una prioridad en su agenda, en donde sumará esfuerzos en los Congresos Local, Federal, y Senado de la República para que se garanticen los recursos para el abasto de medicamentos y tratamientos.

Las familias de la Nicolás Romero primera etapa manifestaron su respaldo a Gloria Tapia en quien reconocieron su compromiso con las causas de la gente y vocación de servicio para que el Distrito de Zitácuaro sea escuchado y atendido.