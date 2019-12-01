En la localidad de Rancho Viejo, Pablo Varona construye un sistema de agua completo

Huetamo, Michoacán, a 11 de abril 2026.- El alcalde Pablo Varona continúa llevando obras y acciones a las localidades y que aunque pequeñas y con pocos habitantes, también requieren de servicios básicos y se les deben proporcionar.
En esta localidad se construirá un pozo profundo y equipamiento, además de un depósito de 20 mil litros de capacidad, se construirá una línea de conducción y 14 tomas domiciliarias.
Se pretende que en poco tiempo, regrese el alcalde y su equipo de trabajo para beneficio de las personas que hanitan en Rancho Viejo, municipio de Huetamo.