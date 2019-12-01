En la localidad de Rancho Viejo, Pablo Varona construye un sistema de agua completo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 11:29:39
Huetamo, Michoacán, a 11 de abril 2026.- El alcalde Pablo Varona continúa llevando obras y acciones a las localidades y que aunque pequeñas y con pocos habitantes, también requieren de servicios básicos y se les deben proporcionar.

En esta localidad se construirá un pozo profundo y equipamiento, además de un depósito de 20 mil litros de capacidad,  se construirá una línea de conducción y 14 tomas domiciliarias.

Se pretende que en poco tiempo, regrese el alcalde y su equipo de trabajo para beneficio de las personas que hanitan en Rancho Viejo, municipio de Huetamo.

Autoridades evitan pago de más 7 mdp a extorsionistas en Edomex
Localizan cuerpo de una mujer en Morelia, Michoacán; presentaba huellas de violencia
Identifican a los cinco detenidos por caso Arantepacua 
PDI Querétaro detiene a más de 200 personas durante el mes de marzo
Ataque armado deja 4 personas muertas en restaurante de Acapulco
Regresa a la Tierra la misión Artemis II; confirman que astronautas se encuentran bien
Sentencian a 140 años de prisión a responsable del secuestro y homicidio del ex alcalde de Nahuatzen
Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos
