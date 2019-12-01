En la guerra sucia contra Raúl Morón hubo colusión de "Movimiento del Sombrero" y morenistas, aseguró Leonel Godoy

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 18:40:15

Morelia, Michoacán, a 20 de julio 2026.- El diputado federal Leonel Godoy Rangel aseguró que en "la guerra sucia" que se emprendió contra Raúl Morón Orozco, hubo participación de integrantes del "Movimiento del Sombrero" y miembros de Morena, la intención era "descarrilar su aspiración política".

En rueda de prensa, al ser cuestionado sobre a quiénes se refería concretamente, el legislador federal evitó dar nombres. "Hubo una colusión entre compañeros nuestros y el movimiento del sombrero, ahí están las pruebas".

El exgobernador de Michoacán destacó que en las redes sociales se podía rastrear "la huella digital" , y procedencia de la difusión de ataques contra el exalcalde de Morelia.

Informó que el equipo jurídico de Morena llevó en su momento el tema ante la Dirección Nacional del partido para su revisión.

"Sin duda la guerra sucia contra el profesor Raúl Morón perseguía descarrilarlo, no lo consiguieron, pero hay un dicho que dice que la difamación no mancha, pero sí tizna, y yo creo que ese era el objetivo y sigue siendo el objetivo todavía", expresó.

Agregó que la estrategia de trabajo y equipo de Morón Orozco, es no caer en provocaciones , continuar su labor rumbo a la coordinación estatal.

"Que no canten victoria los que hicieron una terrible guerra sucia. No consiguieron su objetivo, no han podido bajar al maestro Raúl Morón", sentenció.