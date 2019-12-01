En investigación, las denuncias por acoso laboral en contra del director de la Facultad de Medicina de la UAQ

En investigación, las denuncias por acoso laboral en contra del director de la Facultad de Medicina de la UAQ
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 18:09:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- Las denuncias de acoso laboral en contra de Rodrigo González Sánchez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se encuentran en investigación, confirmó Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

“Tenemos datos de que en nuestra unidad de Atención a la Violencia de Género hay ingresados solicitudes o más bien quejas de violencia por parte del directos de la facultad”. 

Aclaró que, este es un caso personal de violencia laboral que señalan al propio director de la Facultad de Medicina.

“Hay un proceso vigente (…) no tengo el dato de cuánto son, pero sí tengo conocimiento que se han acercado varios trabajadores de la Facultad de Medicina a la Unidad de Atención de Violencia de Género a pues hacer denuncias”.

Enfatizó que ya están en proceso las investigaciones, pues no sólo es una queja, sino son varias personas, quien han hecho estos señalamientos de hostigamiento laboral.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura vehicular en la comunidad de Sorucio de Tacámbaro, Michoacán deja un herido
Motociclista choca contra una camioneta y pierde la vida en Paseo de la República del municipio de Querétaro
Fiscalía de Michoacán impulsa acciones contra la violencia familiar, escolar y sexual
Atacan e incendian dos viviendas en Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
Atacan e incendian dos viviendas en Culiacán, Sinaloa
Rescatan a 27 menores de edad y un adulto frente a costas de Sinaloa
Muere perrito en incendio de casa en la CDMX; altar de muertos originó el siniestro
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Comentarios