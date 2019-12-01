En investigación, las denuncias por acoso laboral en contra del director de la Facultad de Medicina de la UAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 18:09:55

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- Las denuncias de acoso laboral en contra de Rodrigo González Sánchez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se encuentran en investigación, confirmó Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

“Tenemos datos de que en nuestra unidad de Atención a la Violencia de Género hay ingresados solicitudes o más bien quejas de violencia por parte del directos de la facultad”.

Aclaró que, este es un caso personal de violencia laboral que señalan al propio director de la Facultad de Medicina.

“Hay un proceso vigente (…) no tengo el dato de cuánto son, pero sí tengo conocimiento que se han acercado varios trabajadores de la Facultad de Medicina a la Unidad de Atención de Violencia de Género a pues hacer denuncias”.

Enfatizó que ya están en proceso las investigaciones, pues no sólo es una queja, sino son varias personas, quien han hecho estos señalamientos de hostigamiento laboral.