En Huandacareo, el Bienestar fue una prioridad en el primer año de  gobierno de Alexis Velázquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 14:29:11

Huandacareo, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, rindió cuentas de un año de trabajo en el que el Bienestar de las familias fue la prioridad central. Con una inversión histórica de más de 7 millones de pesos, nunca antes vista en el municipio, se lograron acciones que transforman de manera directa la calidad de vida de la población.

Dentro de estas acciones, se destacan:

* La entrega de miles de apoyos alimenticios a las familias más necesitadas.

* El servicio de más de 65,000 comidas calientes en todas las escuelas del municipio, garantizando alimentación digna para niñas, niños y jóvenes.

* El programa “Bienestar en tu Vivienda”, que benefició a más de 1,000 hogares mediante la entrega de láminas, cementos, tinacos, calentadores solares, juegos de baño, tejas, colchones y bombas de agua.

Asimismo, en el DIF Municipal, gracias a la implementación de nuevas estrategias y programas de atención, se logró una reducción del 30% en los casos de maltrato a jóvenes y adultos mayores, fortaleciendo la protección de los sectores más vulnerables.

_“El Bienestar no es un discurso, es una realidad que hoy viven miles de familias en Huandacareo. Invertimos como nunca antes para que nuestros hogares sean más dignos, nuestras escuelas más seguras y nuestra gente viva con más oportunidades”,_ señaló Alexis Velázquez.

El Gobierno Municipal de Huandacareo reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía, priorizando siempre el bienestar de cada familia.