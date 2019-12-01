En este 2026 se tipificará el delito de reclutamiento forzado en México: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja reconoció que en este 2026 se consolidará la reforma al Código Penal Federal para establecer como delito específico el reclutamiento forzado, más allá de conductas delincuenciales como la trata de personas o la corrupción de menores, ya incluidas en el catálogo normativo.

“El caso (del asesino de) Carlos Manzo, (una persona de) 17 años. O sea, a lo mejor ese joven que ya no vive, que delinquió un delito muy grave, este, a lo mejor fue reclutado de esa manera”, expresó en entrevista el legislador federal por el Partido del Trabajo (PT).

Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja recordó que sus dos iniciativas ya fueron turnadas a la Comisión de Justicia, propuestas que buscan sancionar con penas más severas a organizaciones criminales que, mediante engaños, redes sociales o falsas ofertas de trabajo, obligan a jóvenes a integrarse a actividades delictivas como informantes, halcones o sicarios.



El legislador petista por Coahuila precisó que el reclutamiento forzado es un delito distinto a la trata de personas y a la corrupción de menores, ya que no se trata del uso del cuerpo con fines de explotación, sino de la coacción para cometer actos criminales.



Subrayó que la ausencia de una figura penal específica ha permitido que los responsables evadan la justicia, por lo que insistió en la urgencia de cerrar ese vacío legal y evitar beneficios para los delincuentes.



Agregó que las propuestas, que iniciarán con su discusión en próximos días, cuentan con la voluntad política en la Comisión de Justicia para avanzar en la dictaminación, y reconoció que otras fuerzas políticas han presentado iniciativas similares, lo que ha generado un consenso creciente sobre la necesidad de tipificar este delito. Indicó que las penas propuestas se ubican en rangos comparables a las de la extorsión y el secuestro, con sanciones que podrían alcanzar varias décadas de prisión.



En materia de seguridad pública, Ricardo “El Tigre” Mejía reiteró su llamado a combatir la extorsión, especialmente contra migrantes que regresan al país durante este periodo vacacional y recordó que la ley antiextorsión contempla penas de hasta 42 años de prisión para elementos de corporaciones de seguridad que incurran en este delito, e invitó a las víctimas a utilizar la denuncia anónima al 089 para documentar y sancionar estos hechos.

Mejía Berdeja también adelantó que continuará impulsando reformas en favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la revisión de los plazos en el buró de crédito y el fortalecimiento de derechos de los consumidores. Afirmó que el trabajo parlamentario y la negociación han permitido mejorar iniciativas del Ejecutivo y reiteró que seguirá promoviendo cambios legales orientados a la justicia social, la protección de la juventud y el fortalecimiento del Estado de derecho.