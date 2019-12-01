En el Tec de Morelia inicia Bedolla la entrega de 44 mil tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra 

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- En el Instituto Tecnológico de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inició la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra que beneficiará a más de 44 mil alumnas y alumnos de universidades y tecnológicos públicos para apoyar sus gastos de transporte con mil 900 pesos bimestrales.

Ante cientos de estudiantes de este instituto que se ubica entre los cinco mejores del país, el mandatario recalcó que se trata de una ayuda exclusiva y universal para todas las y los estudiantes de institutos tecnológicos y universidades del estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de atender las causas de la violencia.

“Estoy seguro que esta beca les va a ayudar muchísimo porque, aunque el Instituto Tecnológico es público, al igual que la Universidad Michoacana y otros planteles educativos, hay que pagar transporte, alimentación y renta”, dijo Ramírez Bedolla, al reconocer los esfuerzos que hacen miles de familias del interior del estado para que sus hijas e hijos puedan continuar sus estudios.

Además, informó que, a partir del mes de marzo, también como parte de la estrategia federal, todas y todos los estudiantes de bachillerato y universidad contarán con internet gratuito, con la entrega de más de 237 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para acortar la brecha digital y que continúen con su formación académica.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, destacó que este apoyo permanecerá hasta el año 2030, como lo informó la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio a conocer que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se quedará hasta el último día de su gobierno.

Acompañaron al gobernador el coordinador federal de Programas del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola; el coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco; la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; la directora del Instituto Tecnológico de Morelia, Patricia Calderón Campos; y alumnas y alumnos beneficiados.