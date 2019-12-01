En el Poder Legislativo no tiene cabida el acoso y el hostigamiento sexual: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- Ante la importancia de construir espacios laborales seguros, bajo un ambiente de libertad y respeto, donde nadie tenga miedo, ni se vulnerado, el Congreso del Estado llevó a cabo la capacitación “Claves para prevenir y erradicar el acoso sexual en el trabajo”, dirigido al personal del Poder Legislativo.

En el Salón de Recepciones, el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García señaló que el acoso y el hostigamiento sexual “no deben tener cabida en ninguna institución pública y mucho menos en este Poder legislativo” y, que el respeto a la dignidad y a la integridad de las personas debe ubicarse en el centro del trabajo y de la convivencia diaria.

“El Congreso del Estado no sólo es un espacio donde se crean leyes, es también un lugar donde se deben vivir los valores de esas leyes que se promueven y uno de esos valores fundamentales es el respeto absoluto entre todas y todos”, precisó.

Acompañado del Secretario General del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade vargas y de la ponente, Dra. Ericka Cervantes Pacheco, el legislador puntualizó que hablar de acoso y de hostigamiento sexual no siempre es fácil, por tratarse de temas que durante mucho tiempo se han silenciado, minimizado o incluso, normalizado.

“Decidimos enfrentarlos, visibilizarlos y sobre todo erradicarlos completamente. Este curso tiene una finalidad muy clara: informar, sensibilizar, transformar e informar para que todas y todos sepamos identificar las conductas que constituyen el acoso y el hostigamiento sexual”, señaló.

Agregó que erradicar el acoso y el hostigamiento conlleva un proceso que requiere compromiso permanente, voluntad y sensibilidad humana. “Los invito a que sigamos construyendo un Congreso donde prevalezca el respeto, donde la dignidad de las personas sea siempre lo más importante porque cuando cuidamos a las personas fortalecemos a las instituciones y cuando las fortalecemos, construimos un mejor Michoacán”

Durante la ponencia se definió que el acoso y el hostigamiento sexual son dos formas de violencia que conllevan humillación e intimidación, que dañan la salud, la integridad, las oportunidades profesionales y los derechos humanos de quienes la padecen

El hostigamiento se da en una relación jerárquica y de subordinación, que se presenta a través de conductas verbales y/o físicas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Mientras que el acoso sexual se da entre personas con el mismo nivel jerárquico, a través de un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado indefenso y riesgo para la víctima, independientemente que se de en uno o varios eventos.